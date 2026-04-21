21日、BS日テレの「深層NEWS」が放送3000回を迎えた記念の会が開かれ、石破前総理大臣など与野党の国会議員や各分野の専門家などが集いました。石破前首相「健全な言論空間がないと、民主主義は駄目なるよね。そこはぜひお願いしたいと私は思います」自民党西村選対委員長「（最近の地方選挙で）若い候補者にかなり高齢多選（候補）の現役の人が負けていることが多い。私は高市政権を作った流れが続いてると、つまりやっぱり何か