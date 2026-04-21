21日、北佐久郡軽井沢町の別荘敷地内で木の伐採作業をしていた男女2人が落下してきた木に当たり、死亡する事故がありました。警察と消防によりますと21日午後0時前、「伐採した木が当たって2人が倒れている」と消防に通報がありました。埼玉県比企郡小川町の造園業中倉民男さん78歳と、東京都東久留米市の造園業手伝い髙荑裕子さん53歳が意識のない状態で佐久市内の病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されまし