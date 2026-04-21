26歳で亡くなったお笑いコンビ“共犯者”洋平さんの兄が、親族を代表してコメントを発表した。【映像】生前の洋平さんや兄が発表した秘密共犯者の所属事務所は2026年4月13日、洋平さんが10日に亡くなったことを報告。「原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と伝えていた。洋平さんは亡くなる当日、Xを更新し「本日19時より 下北にて お世話になります」と出演する