真っ青なキャンバスに美しい放物線が描かれました。小千谷市で19日、中越地震の復興記念祭に合わせ航空自衛隊の「ブルーインパルス」によるアクロバット飛行が披露されました。人口3万人の小千谷市を人が埋め尽くしました。＜訪れた親子＞Q）あさ何時に起きてきたのですか？「5時半」Q）なんでそれ（双眼鏡）持ってきたの？「ブルーインパルス見るため！」お目当ては……空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブ