4月20日から電子での申し込みが始まった広島市の「プレミアム付商品券」について。1万円の購入で最大1万5000円分の商品券が手に入ります。街の声を聞きました。■70代「5000円もプラスになると、お得感が強いので購入したいと思っている」■30代「物価高で食料品とか高いので、それに使ったり、外食とか娯楽に使おうかなと思っている。」■20代「使いたいなと思うけど、浸透していない感じはある。」■30代「どう購入したらい