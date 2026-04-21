4月20日から電子での申し込みが始まった広島市の「プレミアム付商品券」について。1万円の購入で最大1万5000円分の商品券が手に入ります。



街の声を聞きました。



■70代

「5000円もプラスになると、お得感が強いので購入したいと思っている」



■30代

「物価高で食料品とか高いので、それに使ったり、外食とか娯楽に使おうかなと思っている。」



■20代

「使いたいなと思うけど、浸透していない感じはある。」





■30代「どう購入したらいいのか、教えてもらってないので。」■40代「買う手続きがすんなりいくなら、買うかもしれないが、手間がかかるのであれば考えてしまう。」電子商品券と紙商品券がある。電子商品券の受け付けは20日から、紙商品券は5月9日から申込開始。購入する単位が違います。電子商品券は1000円単位で購入することができ、ポイントなので1円単位で使うことができます。紙の商品券は5000円単位で購入でき、1000円と500円があり、お釣りは返ってきません。申請はアプリ「としポ」が必要です。広島市のホームページから手続きをすることができます。ダウンロードしたアプリから個人情報などを入力、本人確認をするため、マイナンバーや免許証を取り込み申請します。電子商品券の場合は5月20日以降、審査完了後にメールが届き、アプリからクレジット決済やコンビニのATMでチャージできるようになります。紙の商品券の場合は、事務局から引換券が届くので、7月21日以降、販売窓口で現金に引き換えます。引き換えの期間は異なりますが、使用期限は2027年2月28日までです。なぜ、商品券なのか広島市の担当者に聞くと、「現金はどこで使われたかわからないので、商品券は広島広域都市圏で消費が還元・循環されるしくみ」ということです。※「広島広域都市圏」とは山口・島根にもまたがり34の市町で構成される。広島市の『プレミアム付商品券』の利用は、紙の商品券の場合、広島市内のみだが、電子商品券は広島広域都市圏で使えます。現在、利用店舗は約1500店で今後は約5000店を目指すということです。【2026年4月21日 放送】