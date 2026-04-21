4月も下旬に入りました。あと1か月ほどで九州北部は梅雨入りとなりますが、今回、こんなギモンが届きました。『4月は雨が多くなっていますが、梅雨はどうなりそうですか？』4月21日、5月から7月にかけての3か月予報が発表されました。まずは、降水量から見ていきます。この先は全国的に白、平年並みと発表されました。ただ、少し細かく言うと、5月と6月は限りなく薄い緑色に近い白色です。平年より多くなる可能性がわずかながら高