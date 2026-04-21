ゴールデンウイークが近づいてきました。ことしのゴールデンウイークに向けて一足早く、山口県内の観光地を取材しました。佐鹿記者）「毎年GWは多くの人でにぎわう秋芳洞商店街。ことしのGWはどうなるのか…お店の人に聞いてみました」（斉藤商店）「多分例年通りくらいかな毎年3～5日あたりは大行列」秋芳洞の入り口近くに店舗を構える斉藤商店、毎年ゴールデンウイークの時期は店員を