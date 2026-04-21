周南市で21日、児童が地元を流れる川に、アユの稚魚を放流しました。アユの稚魚を放流したのは、戸田小学校の1年生19人です。夜市川への放流は子どもたちに地元のきれいな山や川を感じてほしいと戸田地区寿会が中心となって2017年から続けています。山口市の椹野川漁業協同組合で養殖された体長5センチほどのアユ620匹が用意され児童らが元気に泳いでいく様子を笑顔で見送っていました。（児童は）「楽しかった。ちょっとぷにぷに