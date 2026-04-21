メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県常滑市のガソリンスタンドで販売されたガソリンに「水」が混ざっていたとして、市が注意を呼びかけています。 消防によりますと、水が混ざったガソリンは、常滑市小倉町のガソリンスタンド「Self M-1 常滑店」で4月10日から11日にかけて販売されました。 利用客がこのスタンドで給油後、車に不具合が生じたため整備会社に持ち込み、今回の問題が発覚しました。 これまでに約20