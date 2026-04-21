山口市徳地で古くから親しまれてきたお茶＝カワラケツメイを使ったジェラートが開発され、お披露目されました。カワラケツメイ茶ジェラートは徳地地域で古くからお茶として住民に親しまれてきたカワラケツメイ。もっと若い人にも親しんでもらおうと、とくぢ健康茶企業組合がジェラートの販売などを手掛ける周南市の「万人舎」に依頼して開発しました。（万人舎・藤井蔵吉社長）「お茶を飲んでみたいとかどういう