柳井市の「やまぐちフラワーランド」が開園20周年を迎え、21日、記念セレモニーが行われました。「やまぐちフラワーランド」は県が総事業費およそ40億円をかけて2006年4月にオープンしました。およそ3万5000平方メートルの敷地に四季を通じておよそ45万本の花の苗が植えられていて県民の憩いの場として、親しまれてきました。（来場者は）「ともだちとゆっくり喋ったりできるのでとてもいいところ」