柳井市の「やまぐちフラワーランド」が開園20周年を迎え、21日、記念セレモニーが行われました。



「やまぐちフラワーランド」は県が総事業費およそ40億円をかけて2006年4月にオープンしました。



およそ3万5000平方メートルの敷地に四季を通じておよそ45万本の花の苗が植えられていて県民の憩いの場として、親しまれてきました。





（来場者は）「ともだちとゆっくり喋ったりできるのでとてもいいところ」「（きょうの花は）一段と美しくて私に負けないほど美しい」開園20周年を記念して新たに誕生したのがこちらの「トライアルガーデン」。6社の種苗メーカーが新しい品種の花を紹介します。複数の種苗メーカーによる最新の品種を楽しむことができる取り組みは全国で初めてということです。（柳井市 井原健太郎市長）「一人でも来て長時間過ごしてもらえる場がこのやまぐちフラワーランド。 これからもやまぐちフラワーランドが（県民の）選択肢としてあり続けるような空間にしていきたい」やまぐちフラワーランドでは今月25日と26日の2日間、開園20周年を記念した誕生祭が開かれます。