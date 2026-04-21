青少年の健全育成に取り組む県内の団体に21日、マツダ財団が助成金を贈りました。マツダ防府工場で行われた贈呈式では大塚宏明事務局長がことし助成を受ける県内の団体に贈呈書を贈りました。マツダ財団は、科学技術の振興や次世代を担う青少年の健全育成を目的に1984年に設立され、今年度は広島県と山口県の26の団体にあわせて800万円を助成します。このうち、障がいのある子どもやその保護者の居場所づくりなどに取り組む「セレ&