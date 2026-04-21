「憧れの駅」に意外なランクイン。 住んでみたい「憧れの駅」。現地も驚く、意外な駅がランクインです。 【画像で見る】憧れの駅5位「山科駅」どんなところ？ 大手住宅メーカーが4月21日発表した「家を買いたい共働き子育て世帯の憧れの駅・住んでみたい路線ランキング」。滋賀と和歌山を除いた関西の駅が対象で、上位には京都駅や天王寺駅など主要な駅が並ぶ中、意外なランクインとなったのがJRや京阪電車の山