「憧れの駅」に意外なランクイン。

住んでみたい「憧れの駅」。現地も驚く、意外な駅がランクインです。

【画像で見る】憧れの駅5位「山科駅」どんなところ？

大手住宅メーカーが4月21日発表した「家を買いたい共働き子育て世帯の憧れの駅・住んでみたい路線ランキング」。滋賀と和歌山を除いた関西の駅が対象で、上位には京都駅や天王寺駅など主要な駅が並ぶ中、意外なランクインとなったのがJRや京阪電車の山科駅です。全体で5位、京都府内では2位となりました。

「そらないやろ～」との声もありつつ…山科駅「高評価」の理由は

不動産検索サイトなどが選ぶ住みたい駅のランキングでは苦戦している山科駅。駅前で話を聞いてみると…

（息子が山科在住 70代）「（Q憧れの駅2位ですけど？）そらないやろ～2位になったって不思議やな、どこがいいの？」

と言いながら、やはりいいところもたくさんあるようで…

（息子が山科在住 70代）「物価が安いからその点はいいと思うけど。びわ湖も近いしな。そういうとこだけやな。あ、おいしい焼肉屋があるねん、きょうも行くねんけどね」

交通・買い物の利便性

京都駅まで1駅、さらに地下鉄や京阪電車も使える利便性なども高評価につながったようです。

（70代）「大阪、京都に行くのに便利だし、滋賀県にも便利でしょ。めちゃくちゃ便利ですよ」

（50代）「（商業施設が）充実したんですよ。無印とかニトリとか入ってるし。そんな大きくないけど、ほしいものはそろえられる」

（40代）「落ち着いていて、何にもないのが逆にいいみたいな。子育てするにはのびのびできる、広くて家賃とかも安くてというのが良いのかな」

山科駅の「タイパ」と「メンパ」

ランキングを発表した「オープンハウス」によると、共働きの子育て世帯が重視したのは、通勤時の時間の効率いわゆる『タイパ』や、主要な路線にストレスなく乗り換えできることを求める、メンタルパフォーマンス『メンパ』だといいます。

山科駅は『タイパ』と『メンパ』をともに満たしていると評価されたようです。

（オープンハウス・ディベロップメント 冨士野翔部長）「京都駅に近い利便性を持って、かつ少し落ち着いた環境で、子育ても両立できるというところで、評価されているのではないか」