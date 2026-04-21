メ～テレ（名古屋テレビ） 「母の日」のカーネーションの出荷が、愛知県でまもなくピークを迎えます。 しかし、イラン情勢の影響が心配されているんです。 「愛知県西尾市です。カーネーションのつぼみも膨らみ始め、まもなく最盛期を迎えようとしています」（松崎杏香アナウンサー） 西尾市のカーネーションの出荷量は年間3160万本と、全国2位を誇ります。