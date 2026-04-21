20日、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震で北海道から東北にかけての太平洋沿岸で津波を観測、静岡県内も最大震度2を観測しました。東日本大震災の被災地など、これまで数多くの災害現場を取材してきた藤井貴彦キャスターが、静岡県民の目線で防災上のポイントについてお伝えします。（コメンテーター news zero メインキャスター藤井 貴彦氏）昨日（20日）津波警報が出されまして、テレビでは「逃げ