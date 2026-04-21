シーズンの幕開けを告げるホルンが響いた中央アルプスの開山式。例年なら標高約2600メートルにある中央アルプス・千畳敷で行われますが、21日は強風の影響でロープウエーが一時運休となり、麓の温泉施設に観光関係者など約60人が集まりました。ロープウエーを運行する中央アルプス観光によりますと、昨季の利用者は約20万人で、コロナ禍前の水準に戻ってきているということです。駒ヶ根観光協