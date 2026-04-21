20日午後に発生した三陸沖を震源とする地震では、北海道や東北地方に一時、津波警報が発表されました。東日本大震災から15年、そして熊本地震から10年、福岡でも改めて、備えが十分かを見直す動きが出ています。 20日午後4時52分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森県階上町で最大震度5強の強い揺れを観測するなどしました。この地震の影響で、北海道から福島県の沿岸部に津波警報や津波注意報が発表されました。岩手