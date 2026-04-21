4月17〜19日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週圧倒的な記録で首位発進を決めた『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末金土日動員114万7000人、興収17億1900万円をあげ、先週の勢いそのままにV2を達成。累計では動員422万人、興収63億円を突破している。【写真で見る】4月17〜19日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、2000年3月8日に発生した地下鉄脱線事故にまつわる実話を、石井裕也監督が