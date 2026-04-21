十味最新デジタル写真集『夢よ醒めないで』（撮影／大辻隆弘）昨年末に解散したアイドルグループ「#2i2」の人気メンバー十味が、2026年4月20日（月）発売の『週刊プレイボーイNo.18』で約４年ぶりに表紙に登場！鹿児島県・与論島で2泊3日のロケ。きれいな与論ブルーの海をバックに新境地を見せたデジタル写真集『夢よ醒めないで』も発売中です。それらを記念して現在【週プレ グラジャパ！】では「十味特集」ページを公開中。こ