

十味最新デジタル写真集『夢よ醒めないで』（撮影／大辻隆弘）





昨年末に解散したアイドルグループ「#2i2」の人気メンバー十味が、2026年4月20日（月）発売の『週刊プレイボーイNo.18』で約４年ぶりに表紙に登場！ 鹿児島県・与論島で2泊3日のロケ。きれいな与論ブルーの海をバックに新境地を見せたデジタル写真集『夢よ醒めないで』も発売中です。それらを記念して現在【週プレ グラジャパ！】では「十味特集」ページを公開中。こちらの記事では、【週プレ グラジャパ！】からリリースされた彼女の作品を一挙ご紹介します！

十味最新デジタル写真集『夢よ醒めないで』（撮影／大辻隆弘）

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十味デジタル写真集『熱視線』（撮影／前康輔）





2018年夏、「平成最後の奇跡の原石」のキャッチフレーズとともに『週刊ヤングジャンプ』でグラビアデビューを果たした十味さん。「#2i2」としてのアイドル活動、女優業、ファッションモデル業など、幅広く仕事をこなすなか、2021年夏、週プレの表紙に初登場。ロケ地は南の島。潮の引いた海で泥んこになったり、マリンスポーツ・SUP（サップ）に挑戦したりと、アクティブな姿が見られます。自然豊かなロケーションで、彼女の熱視線を独り占め！



十味デジタル写真集『ありのままに』（撮影／大辻隆広）





2023年夏、東京・伊豆大島で撮影。強い風が吹いても、太陽が照りつけても、飾らず気取らず、カメラの前にありのままの姿で立っていた。当日の気温は35度、晴天。体力勝負のロケを堂々と乗り切る彼女の覚悟が見えるデジタル写真集です。海辺を楽しそうに走ったり、波に打たれ砂にまみれてもキラリと明るい笑顔を見せたり。どの瞬間を切り取っても最強＆最高。ドキドキの近距離カットでお送りするお風呂・ベッドシーンにも注目です。ふとした仕草に色気があふれて、たまらない！



十味デジタル写真集写真集『キミと春らんまん』（撮影／YUJI TAKEUCHI（BALLPARK））





桜と白ビキニ。これ、合成でもAIでもありません（笑）。2025年2月下旬、イチ早く桜が咲く伊豆半島での撮影。ロケバスから満開の桜を探してパシャリ。まさに春らんまんなグラビアに。お花見を楽しんだ後は、旅館の布団や温泉でポカポカ気分。お酒を飲んでホロ酔いな姿も見られます。1泊2日のお泊まりグラビアに、ドキドキ、ワクワク。温かい雰囲気で、かわいく、あざとく、魅惑的に。あたたかい気持ちになります！



十味最新デジタル写真集『夢よ醒めないで』（撮影／大辻隆弘）





そしてこのたび、久々に週プレの表紙にカムバック！ 鹿児島県・与論島で2泊3日のロケを実施し、きれいな与論ブルーの海をバックに新境地となる姿を見せてくれました。愛嬌たっぷりの中身はそのままに、洗練された美しさ、全身からあふれ出るオーラで、どんな衣装もシチュエーションもモノにしてしまう。大胆にキメた最後の締めは、しっぽり手持ち花火。一足早い夏を感じられる一冊。十味と過ごした3日間、夢よ醒めないで！

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十味特集は「週プレグラジャパ！」特設サイトにて公開中です！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/special/303】

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