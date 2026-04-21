普段使いに不満ない214psのシングルモーターシングルモーターのプジョー E-5008は214psを発揮し、普段使いに目立った不満なし。0-100km/h加速9.7秒と俊足ではないが、35.0kg-mの最大トルクで充分な活発さを実現している。エンジン車から乗り換えても、パワーデリバリーに違和感はないはず。【画像】実用性だけじゃない魅力プジョー E-50083列シートの電動SUVエンジン版と3008も全153枚ツインモーターで325psと45.6kg-mを叶