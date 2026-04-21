静岡･浜岡原発を巡る中部電力のデータ不正問題を受け、原発周辺の7つの市町が立ち上げた新しい組織が、中部電力に設立を報告しました。浜岡原発から半径31キロ圏内の磐田市や焼津市などの7つの自治体は、不測の事態が起きた際に対応を協議する新たな会議体を、3月に立ち上げました。4月21日は、組織の会長を務める磐田市の草地市長らが、中部電力に設立の経緯や目的などを報告しました。（磐田市 草地市長）「特に今回のデ&#