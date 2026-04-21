安達容疑者の行動の“疑問”犯罪心理学の専門家らが解説 京都府南丹市で小学生の安達結希さん（11）の遺体が見つかった事件で、死体遺棄の疑いで逮捕された養父の安達優季容疑者（37）。遺体を数か所に移動させていた疑いもあるなか、「公衆トイレ」に一時的に遺体が置かれていた可能性が浮上しています。 【写真で見る】安達容疑者と結希さんの関係性結希さんが「（容疑者が）嫌い」と漏らしていたとの話も こうした容