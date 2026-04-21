アメリカとイランの停戦期限が近づく中、両国の駆け引きが激しさを増しています。中東情勢の影響は県内にも広がっていて、先行きが見えない状況に不安が高まっています。アメリカとイランの停戦期限が日本時間の23日午前に迫り、両国の間で高まっている緊張感。戦闘終結に向けた2回目の協議がいつ行われるのか見通せない状況が続く中、アメリカのニュースサイト・アクシオスは、バンス副大統領が現地時間の21日朝までにワシ