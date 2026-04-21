俳優・タレントのマイケル富岡さんが自身のインスタグラムを更新。駐車場を利用した際に起きた出来事について明かしました。 【写真を見る】【 マイケル富岡 】駐車料金「７６４００円」表示に驚愕「わ‼︎ わ‼︎ しかも支払い 1000円札って… 」マイケル富岡さんは「７６４００円」と表示された、駐車場の料金表示の写真をアップ。続けて「わ‼︎ わ‼︎ しかも支払い 1