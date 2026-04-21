俳優・タレントのマイケル富岡さんが自身のインスタグラムを更新。

駐車場を利用した際に起きた出来事について明かしました。



【写真を見る】【 マイケル富岡 】 駐車料金「７６４００円」 表示に驚愕 「わ‼︎ わ‼︎ しかも支払い 1000円札って… 」



マイケル富岡さんは「７６４００円」と表示された、駐車場の料金表示の写真をアップ。



続けて「わ‼︎ わ‼︎ しかも支払い 1000円札って…」と、記しました。



駐車場の機械にも「千円札以外はご利用できません」と注意書きが貼られています。





この投稿にファンからは「何日駐車したんですか？」・「え！？」・「あらら」・「カード支払いという手も無理なんですか？ 結構対応しているところあると思いますが…」などの反響が寄せられています。





【 マイケル富岡さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



本名：Michael A. Sheridan・マイケルシェリダン

生年月日：1961年8月5日

出生地：米国ニューヨーク州クィーンズ

サイズ：身長182cm / 体重68kg

スポーツ：バスケットボール・ゴルフ・ボーリング







1961年アメリカ ニューヨークでアメリカ人の父、日本人の母の間に生まれる。

軍人だった父親の関係で、幼少時代をアメリカ、アジア各国のベースで育つ。

ハイスクールの頃から、モデルとして活動。



その後、1985年ミュージックプロモーション番組のはしりとなった「MTV」のVJ(ビデオ・ジョッキー)に起用される。

また、音楽の分野だけではなく、多くのバラエティー番組や、ＮＨＫ大河ドラマ「信長」に明智光秀役で出演するなどマルチタレントとして活動。

さらに英語を生かし、外資系のイベント司会など、広い分野で活躍している。







【担当：芸能情報ステーション】