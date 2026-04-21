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俳優・タレントのマイケル富岡さんが自身のインスタグラムを更新。
駐車場を利用した際に起きた出来事について明かしました。
 

【写真を見る】【 マイケル富岡 】　駐車料金「７６４００円」　表示に驚愕　「わ‼︎ わ‼︎ しかも支払い 1000円札って… 」


マイケル富岡さんは「７６４００円」と表示された、駐車場の料金表示の写真をアップ。

続けて「わ‼︎ わ‼︎ しかも支払い 1000円札って…」と、記しました。

駐車場の機械にも「千円札以外はご利用できません」と注意書きが貼られています。

この投稿にファンからは「何日駐車したんですか？」・「え！？」・「あらら」・「カード支払いという手も無理なんですか？　結構対応しているところあると思いますが…」などの反響が寄せられています。
 



【　マイケル富岡さん　プロフィール　※公式サイトより引用※　】

本名：Michael A. Sheridan・マイケルシェリダン
生年月日：1961年8月5日
出生地：米国ニューヨーク州クィーンズ
サイズ：身長182cm / 体重68kg
スポーツ：バスケットボール・ゴルフ・ボーリング
 



1961年アメリカ　ニューヨークでアメリカ人の父、日本人の母の間に生まれる。
軍人だった父親の関係で、幼少時代をアメリカ、アジア各国のベースで育つ。
ハイスクールの頃から、モデルとして活動。

その後、1985年ミュージックプロモーション番組のはしりとなった「MTV」のVJ(ビデオ・ジョッキー)に起用される。
また、音楽の分野だけではなく、多くのバラエティー番組や、ＮＨＫ大河ドラマ「信長」に明智光秀役で出演するなどマルチタレントとして活動。
さらに英語を生かし、外資系のイベント司会など、広い分野で活躍している。
 



【担当：芸能情報ステーション】