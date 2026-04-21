「明治4年発行の10円金貨で10倍以上の利益が出る」などとするウソの話を発端に山口・萩市の60代の男性が現金612万円をだましとられる詐欺事件が発生しました。萩警察署の発表によりますと去年12月下旬、萩市の60代の男性がSNSを通じてある人物と知り合いやり取りしていたところ、骨董投資アナリストを名乗る人物を紹介されたということです。男性は「明治4年発行の10円金貨を購入して転売すれば10倍以上の利益が出る」「購入した金