21日から22日にかけて、飛来が予測されている黄砂。各地で影響が出ています。 福岡市早良区にある福岡タワーです。市内の景色を一望できる展望室に上ってみると。■福岡タワー営業課・坂田真一主任「きょうは、このような眺望となっています。通常に比べるとかすんでいて、黄砂の影響かなと。」黄砂の影響で、街並みや遠くの山々もかすみ、視界が悪くなっていました。街の景色を楽しみにしていた観光客も。■訪れ