（新静岡セノバ前から中継岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（岩本 美蘭 アナウンサー）「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。今回、紹介していただけるのは「フードマーケットマム」の青果担当･梶山さんです。おすすめの野菜、見ていきましょう