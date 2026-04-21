（新静岡セノバ前から中継 岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（岩本 美蘭 アナウンサー）

「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。今回、紹介していただけるのは「フードマーケットマム」の青果担当･梶山さんです。おすすめの野菜、見ていきましょう。こちらです、ミニトマト。





「やみつきになる味♪ 無限ミニトマト」

（松浦 悠真 気象予報士）ミニトマトですか。野菜にサラダに使うことも結構ありますよね。（岩本 美蘭 アナウンサー）そうなんです。理由はですね、こちらです。先週に比べておよそ4割も安くなっているそうで。（松浦 悠真 気象予報士）かなり安くなってますね。（岩本 美蘭 アナウンサー）そうなんです。夏に向けて出荷量が増えているということですよ。さあ、きょうも聞いていきます。野菜ソムリエの澤井さん。豆知識、教えてください。（スタジオ・澤井 志帆 アナウンサー）ミニトマトは小さい分、栄養がギュギュッと詰まってまして、100gあたりのビタミンCやリコピンが大玉トマトの2倍以上含まれているといわれているんです。（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦氏）カンペなしですよ。（松浦 悠真 気象予報士）いや、もうミニじゃない知識をね本当にありがとうございます。（岩本 美蘭 アナウンサー）情報もギュギュッと詰まってましたね。じゃあ販売価格見ていきます。こちらです。きょう21日の「フードマーケットマム下川原店」では105円で売られていました。その他の店舗でも200円前後で販売されています。ミニトマト…寒暖差が多い春から初夏にかけて、味の旬を迎えるということで…簡単レシピも見ていきましょう。こちらです。じゃん。

（松浦 悠真 気象予報士）

無限シリーズですね。



（岩本 美蘭 アナウンサー）

そうなんですよ。こちら材料はツナ缶1缶とミニトマト200g、そして調味料にこちらを使っていきます。作り方も見ていきましょう。こちらです

まず、ミニトマトは縦半分に切っていきます。

そしてボウルに鶏ガラスープの素、胡椒、マヨネーズ、さらにごま油、ツナ缶を入れて混ぜます。

そして最後にですね、主役が登場しますよ。ボウルにミニトマトを加えて全体が馴染む程度に和えるだけ。これでもう完成なんです。



（松浦 悠真 気象予報士）

あっという間にできそうですね。

（岩本 美蘭 アナウンサー）

さあ、きょうもスタジオにご用意しました…どうぞ。



（スタジオ出演者 試食）



（岩本 美蘭 アナウンサー）

この時期のトマト、松浦さんも食べてください。松浦さん、ぜひきょう作ってみてくださいね。



（松浦 悠真 気象予報士）

わかりました作ります。



（岩本 美蘭 アナウンサー）

5分で簡単にできますので、皆さんもミニトマトを使った簡単レシピ…試してみてください。ご視聴ありがとうございました。