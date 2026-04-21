関西の私鉄で広がる一般車両での座席指定サービス。近鉄でも、スタートです。 近畿日本鉄道は、5月、南大阪線や吉野線に24年ぶりとなる新型一般車両「6A系」を導入しますが、それに合わせ、6月1日に有料座席指定サービス「すわれ～る」をスタートすると発表しました。 帰宅利用が集中する平日ダイヤの午後6時50分に大阪阿部野橋駅を出発する吉野行き急行の先頭車両でサービスを実施。