タレントでグラビアアイドルの西田麻衣さんが4月21日、自身のインスタグラムを更新。ゴールド免許を取得したことを報告しました。【写真を見る】【 西田麻衣 】ゴールド免許取得も顔写真に不満「このての写真ってパッとしないのは私だけですか？」西田さんはゴールドのラインの入り『優良』と記された運転免許証の画像を添えて「ソフトな運転により無事にゴールド免許です。」と投稿。 免許証の自身の顔写真について「このて