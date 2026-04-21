福岡空港では21日、発着する便に欠航や遅れが相次ぎ、一時混雑しました。航空管制システムのトラブルによるもので、福岡県にある航空関連の情報送出システムが原因だと判明したということです。■奥村誠悟記者「福岡空港の国内線ターミナルです。システムトラブルの影響で多くの便に影響が出ていて、発着状況を確認する人たちの姿がみられます。」福岡空港では出発便に遅れや欠航が相次ぎ、保安検査を待つ人の行列ができるな