福岡空港では21日、発着する便に欠航や遅れが相次ぎ、一時混雑しました。航空管制システムのトラブルによるもので、福岡県にある航空関連の情報送出システムが原因だと判明したということです。



■奥村誠悟記者

「福岡空港の国内線ターミナルです。システムトラブルの影響で多くの便に影響が出ていて、発着状況を確認する人たちの姿がみられます。」



福岡空港では出発便に遅れや欠航が相次ぎ、保安検査を待つ人の行列ができるなど、出発客で一時混雑しました。





国土交通省福岡空港事務所によりますと、福岡空港では午前7時ごろまでに航空管制トラブルを確認し、出発便の間隔を通常よりも空けて運用したため、遅れが発生したということです。■利用客「10時50分ぐらいの羽田行きなのですが、まだ9時台のも出発していないので、もうちょっとかかりそうですね。」「身動きが取れなくて困っています。」国交省航空局は、航空機の飛行計画などの情報を全国の空港などに送出するシステムに不具合があったと説明しています。この送出システムは福岡市東区の福岡航空交通管制部にあり、不具合を受けて現在は埼玉県にあるバックアップ用のシステムに切り替えて運用しているということです。トラブルの影響で、福岡空港を出発する日本航空と全日空など多くの便で遅れが出たほか、午後5時までに少なくとも22便が欠航となっています。