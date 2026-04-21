男子児童の死体遺棄事件で、逮捕された父親の乗用車を警察が検証です。 警察は4月21日午前11時すぎ、逮捕された安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）の乗用車について、鑑識作業を行いました。 安達容疑者は、市内の山林に息子の結希（ゆき）さん（11）の遺体を遺棄した疑いが持たれています。 車は3月26日にも安達容疑者の立ち合いのもとで鑑識作業が行われていましたが、4月17日に自宅から押収されていました。