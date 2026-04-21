BTSの影響力が改めて証明された。BTSの都市型プロジェクト「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」が盛況裏に終了した。【写真】BTSの父、逮捕か約1カ月にわたって行われた同プロジェクトは、5thフルアルバム『ARIRANG』の発売とワールドツアーのスタートを記念して企画されたもので、ソウルの主要ランドマークをBTSのメッセージで彩り、市民や観光客に特別な体験を提供した。所属事務所BIGHIT MUSICによると、期間中、国宝の崇礼門（スン