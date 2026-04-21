メ～テレ（名古屋テレビ） 4月20日に三陸沖を震源とする最大震度5強の地震が起き、津波が観測されました。長野県北部でも最大震度5強の地震が起きたばかりです。 これらの地震の関連などについて、愛知工業大学の横田崇教授に話を聞きました。 Ｑ.広い範囲に津波警報・注意報が出ました。今回の地震の特徴は？ 「海溝型地震で太平洋プレートが下に沈み込むことで発生した地震。もともと日本海溝と千島