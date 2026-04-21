メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタの電気自動車bZ4Xシリーズの販売が好調です。 トヨタ自動車は2月から新しい電気自動車、bZ4Xツーリングの販売を始めました。 アウトドア派やファミリー層などがターゲットで、価格は575万円からとなっています。 bZ4Xシリーズは、2025年度下半期の販売台数が約1万500台で、国内の電気自動車販売台数1位だとということです。 販売好調の要因と