BLUE BULLET外観 株式会社JR東海リテイリング・プラスは、東海道・山陽新幹線の歴代車両をデザインしたピンバッジ全8種類を4月25日（土）から発売する。 同社が運営する鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」の来店客から寄せられた「ピンバッジが欲しい」という要望に応えて商品化されたもの。東海道・山陽新幹線の初代車両である「0系」から最新の「N700S」までが網羅されているほか、現在も高い人気を誇る「923形ドクタӦ