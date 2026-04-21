GoPro, Inc.は、映像制作者やクリエイターに向けたコンパクトシネマカメラ「MISSION 1シリーズ」の日本国内における発売時期と価格を発表した。 「MISSION 1シリーズ」は、5,000万画素の1インチセンサーと新開発のGP3プロセッサーを搭載するコンパクトシネマカメラ。8Kおよび4Kのオープンゲート撮影にも対応する。 音声面では、4マイク構成による録音性能の向上や32bitフロ