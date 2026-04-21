GoPro, Inc.は、映像制作者やクリエイターに向けたコンパクトシネマカメラ「MISSION 1シリーズ」の日本国内における発売時期と価格を発表した。

「MISSION 1シリーズ」は、5,000万画素の1インチセンサーと新開発のGP3プロセッサーを搭載するコンパクトシネマカメラ。8Kおよび4Kのオープンゲート撮影にも対応する。

音声面では、4マイク構成による録音性能の向上や32bitフロート録音、Bluetooth 5.3オーディオ接続に対応。

ハウジングなしで20mの防水性能（MISSION 1およびMISSION 1 PRO）を備える。

MISSION 1 PRO

シリーズのフラッグシップモデル。8K60P、4K240P、1080p960Pの16:9ビデオ撮影や、8K30Pおよび4K120Pのオープンゲート撮影、5,000万画素 RAW写真撮影に対応する。

MISSION 1 PRO ILS

発売時期：2026年5月28日（木） 価格：12万2,600円

MISSION 1 PROと同じイメージセンサーを搭載しつつ、マイクロフォーサーズレンズが装着できる。

MISSION 1

発売時期：2026年秋頃 価格：12万2,600円

シリーズのベースモデル。8K30P、4K120P、1080p240Pの16:9撮影、および4K120Pオープンゲート撮影に対応する。

発売時期：5月28日（木） 価格：10万5,400円