昨年9月に全曲英詞の3rd Album『Prema』をリリースした藤井風。本アルバムのリリースを記念したワールドツアー『Prema World Tour』の追加開催地およびアジア3ヶ所の日程・会場が発表された。今回発表となった情報で、このツアーは2027年夏のヨーロッパ、北米まで続くことが明らかに。（公演日等は後日発表）さらに『Pre: Prema Tour』及び『Prema World Tour』の日本国内6ヶ所のチケット一般抽選受付がスタート。受付期間は、2026