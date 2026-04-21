REON POCKET PRO Plus ソニーサーモテクノロジー株式会社は4月21日（火）、ウェアラブルサーモデバイス「REON POCKET」シリーズのフラッグシップモデル「REON POCKET PRO Plus」を発売した。直販価格は2万7,500円から。 首元に装着して体表面を直接冷やしたり温めたりできるデバイス。シリーズ史上最強の冷却性能を謳い、従来モデル（RNP-P1）と比較して冷却性能が最大約20％向上した