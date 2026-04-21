REON POCKET PRO Plus

ソニーサーモテクノロジー株式会社は4月21日（火）、ウェアラブルサーモデバイス「REON POCKET」シリーズのフラッグシップモデル「REON POCKET PRO Plus」を発売した。直販価格は2万7,500円から。

首元に装着して体表面を直接冷やしたり温めたりできるデバイス。シリーズ史上最強の冷却性能を謳い、従来モデル（RNP-P1）と比較して冷却性能が最大約20％向上した。冷却時の快適性を追求し、冷温部温度20℃をターゲットとする新アルゴリズムを採用している。

首元に装着して体表面を冷やす

また、付属の専用ネックバンドは保持力が従来比で約40％向上した「アダプティブ・ホールドデザイン」となったほか、本体の熱を逃がすエアフローパーツが長さと角度を調整できるアジャスタブル仕様に進化。着用する衣服の襟の高さに合わせて、より効率的な排気が可能となっている。

可動式になったエアフローパーツ

あわせて発表された「REON POCKET TAG 2」は、周囲の温度や湿度を計測する環境センサー。本体と連携させることで、環境や行動に合わせて冷却・温熱を自動調整する「SMART COOL ⇔ WARMモード」が利用可能になる。新モデルのTAG 2は従来比で約18％小型化し、新たにストラップホールとカラビナを備えたことで、衣服だけでなく鞄などにも装着しやすくなったという。

小型化し、カラビナでの装着に対応した「REON POCKET TAG 2」

冷却/温熱面素材：ステンレススティール（SUS316L） 充電池持続時間（冷却）：約34時間（レベル1）～約5.5時間（レベル5） 充電池持続時間（温熱）：約10時間（レベル1）～約5.5時間（レベル4） 充電時間：約200分（満充電）、約120分（80%まで充電） 充電端子：USB Type-C 通信方式：Bluetooth 5.0 Low Energy 外形寸法：約58×36×134mm（本体のみ） 質量：約194g（本体のみ）／約270g（ネックバンド・アジャスタブルパーツ装着時） 直販価格：2万7,500円（RNPK-P1P：本体・ネックバンド同梱）／2万9,700円（RNPK-P1PT：本体・ネックバンド・TAG 2同梱）