福岡市は21日、感染性胃腸炎の集団発生について発表しました。博多区の保育施設で、園児12人が症状を訴えています。福岡市によりますと、4月14日から20日にかけて、0歳から5歳までの園児12人に嘔吐と下痢の症状が出ました。このうち4人からノロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の園児はおらず、全員、快方に向かっているということです。ノロウイルスは汚染された二枚貝などを、生や不十分な加熱