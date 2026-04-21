世界は知らないことだらけですみなさん、ごきげんよう。ロケ中、外国人観光客に「ハロー」と話しかけたら、「こんにちは」と返され、赤面した石塚英彦です。今回は、テレビの制作費がリッチだった頃に私が行かせていただいた海外ロケのお話です。まずはスイス。私の頭の中には学校で学んだ「永世中立国」のイメージしかなく、「たぶん平和なんだろう」くらいの考えで成田空港を出発しました。現地に着いてまず驚かされたのが、気候