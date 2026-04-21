動画を圧縮・解凍するコーデックにはさまざまあり、主流なものにはH.264(AVC)、H.265(HEVC)、AV1などがあります。このうち、H.265はライセンス料の問題で、一部PCメーカーがサポートを無効にする事態も起こっています。H.265のライセンス料やロイヤリティについて、IT系ニュースサイトのArs Techinicaがまとめています。Clarifying HEVC licensing fees, royalties, and why vendors kill HEVC support - Ars Technicahttps://arst